إزالة 428 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم اليوم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية المنصورية بمركز دراو، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة بإجمالى 225 مترا مربعا.









وأشار محافظ أسوان إلى استمرار حملات الإزالة المكبرة بشكل يومى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة، حيث تم حتى الآن ومنذ بداية فترة الحظر يوم 25 مارس الماضى إزالة 428 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





واقرأ أيضًا:





وشملت هذه التعديات 374 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 344 ألفا و627 م2 ، بجانب 54 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 204 أفدنة.











وقد أشار محافظ أسوان إلى أنه يتم تحويل جميع المخالفين والمتعدين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.