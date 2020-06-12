سعد الحريري: إقالة حاكم مصرف لبنان جنون دستوري يذبح الاقتصاد

وصف رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الحديث عن إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأنه جنون.





وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد إلى الوريد".





وأضاف: "يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور الليرة".





وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اجتماعا ثلاثيا، عقب جلسة مجلس الوزراء الطارئة الخاصة ببحث الأوضاع الاقتصادية في البلاد.





ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، يبحث الإجتماع الثلاثي التظاهرات الشعبية التي شهدتها المناطق اللبنانية، أمس الخميس، على خلفية انهيار الليرة أمام الدولار، إضافة إلى الحديث الدائر بشأن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.





فيما أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، عن اتخاذ الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء اللبناني، قرارا بضخ مصرف لبنان الدولار في السوق فورا لدعم العملة الوطنية.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال حب الله إنه تم الاتفاق على ضخ الدولارات من مصرف لبنان في السوق والوضع ايجابي.





فيما ذكرت مصادر مطلعة لإذاعة "أو تي في"، أن إقالة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان غير واردة وسيُبنى على الجلسة الطارئة في السراي اتخاذ القرارات المناسبة في بعبدا والأولوية هي لضخّ الدولار.





وانهى مجلس الوزراء اللبناني، اجتماعه الطارئ بحضور حاكم مصرف لبنان لبحث الأوضاع المالية بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.



