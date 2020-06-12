AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سعد الحريري: إقالة حاكم مصرف لبنان جنون دستوري يذبح الاقتصاد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:56 م
سعد الحريري
سعد الحريري
Advertisements
شيماء مصطفى
وصف رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الحديث عن إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأنه جنون.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد إلى الوريد".

وأضاف: "يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور الليرة".

وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اجتماعا ثلاثيا، عقب جلسة مجلس الوزراء الطارئة الخاصة ببحث الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، يبحث الإجتماع الثلاثي التظاهرات الشعبية التي شهدتها المناطق اللبنانية، أمس الخميس، على خلفية انهيار الليرة أمام الدولار، إضافة إلى الحديث الدائر بشأن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

فيما أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، عن اتخاذ الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء اللبناني، قرارا بضخ مصرف لبنان الدولار في السوق فورا لدعم العملة الوطنية.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال حب الله إنه تم الاتفاق على ضخ الدولارات من مصرف لبنان في السوق والوضع ايجابي.

فيما ذكرت مصادر مطلعة لإذاعة "أو تي في"، أن إقالة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان غير واردة وسيُبنى على الجلسة الطارئة في السراي اتخاذ القرارات المناسبة في بعبدا والأولوية هي لضخّ الدولار.

وانهى مجلس الوزراء اللبناني، اجتماعه الطارئ بحضور حاكم مصرف لبنان لبحث الأوضاع المالية بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليرة اللبنانية فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر الماضي

الليرة اللبنانية تفقد أكثر من نصف قيمتها في الأسبوعين الأخيرين

مصرف لبنان المركزي: الأنباء المتداولة حول سعر صرف الدولار غير حقيقية

لبنان.. تجدد الاحتجاجات وجلسة طارئة لـ الوزراء بسبب الأوضاع الاقتصادية.. فيديو

بدء الجلسة الطارئة لـ حكومة لبنان.. وتوجه لإقالة حاكم مصرفها

الوزراء اللبناني يتخذ قرارا عاجلا لدعم الليرة.. إقالة حاكم المصرف غير واردة

ترشيحاتنا

المخزون آمن.. الحكومة: لا صحة لوجود عجز بالمواد الخام لإنتاج الأدوية تأثرا بأزمة كورونا

بمكياج صارخ.. ريهام سعيد تستعرض جمالها على انستجرام

الحكومة: أدوية علاج المخالطين والمصابين بـ كورونا أثناء العزل المنزلي متوافرة

انفجار في مسجد بالعاصمة الأفغانية.. ومقتل 4 أشخاص بينهم الإمام

سوني تعلن رسميا عن PS5 بأكثر من 4000 لعبة.. كل ما تريد معرفته عن بلاي ستيشن 5.. فيديو

نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي القصير.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين

أستون مارتن تكشف عن فانتاج موديل 2020.. صور