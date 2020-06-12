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رياضة

بعد تعافيه من كورونا.. مراقب حكام كفر الشيخ يغادر العزل الصحي غدا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يسري غازي
يغادر غدا السبت العزل الصحي طارق الشافعي مراقب حكام فى اللجنة التابعة الى منطقة كفر الشيخ لكرة القدم عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا. 

كان ٣ حكام تعرضوا الى الإصابة بفيروس كورونا بعدما اثبتت مسحة الفيروس ايجابية العينات ويخضعون فى الوقت الراهن الى تلقى بروتوكول العلاج .

جاءت قائمة ثلاثى قضاة الملاعب على النحو التالي.. عمرو حلاوة وعبد الحميد عبد النبى ومجدى عبد المجيد، 

ويتابع الدكتور محمد سلطان رءيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة الحالة الصحية لثلاثى قضاة الملاعب من أجل الاطمئنان عليهم. 

كما اجرى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة اتصالات بالحكام الثلاثة من أجل التأكيد على الدعم اللامتناهى من قبل اللجنة لأبنائها فى ظل أزمة فيروس كورونا. 

يذكر أن فيروس كورونا ضرب مقر إتحاد الكرة فى الجزيرة وتعرض للإصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية وكل من حسين عوض ومحمد بخيت وشادى ومحمود خليل فى قسم الحسابات إضافة إلى احمد سامى فى قسم السكرتارية.
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