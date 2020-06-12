تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة|صور

اكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه تم البدء في تركيب بوابات التعقيم الإلكترونية بمداخل المدارس التي تقرر تخصيصها لتكون لجان لـ امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القاهرة.





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن هذه المدارس تشهد تعقيما يوميا ، مشيرًا إلى أنه يتم كذلك تعقيم دواوين الادارت التعليمية

وديوان عام المديرية بشكل يومي في اطار الاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، لقصد أصدرنا تعليمات لجميع الادارات التعليمية والمدارس تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية

والالتزام بمساحات التباعد الاجتماعي الامنة





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد تجهيز مدارس القاهرة لامتحانات الثانوية العامة ، وعملية تركيب بوابات التعقيم .