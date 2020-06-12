AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة|صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:49 م
تركيب بوابات التعقيم
تركيب بوابات التعقيم
Advertisements
ياســـمين بدوي
اكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه تم البدء في تركيب بوابات التعقيم الإلكترونية بمداخل المدارس التي تقرر تخصيصها لتكون لجان لـ امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القاهرة.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن هذه المدارس تشهد تعقيما يوميا ، مشيرًا إلى أنه يتم كذلك تعقيم دواوين الادارت التعليمية 
وديوان عام المديرية بشكل يومي في اطار الاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، لقصد أصدرنا تعليمات لجميع الادارات التعليمية والمدارس تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية 
والالتزام بمساحات التباعد الاجتماعي الامنة 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد تجهيز مدارس القاهرة لامتحانات الثانوية العامة ، وعملية تركيب بوابات التعقيم .
تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة|صور
تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة|صور
تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة|صور
تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة|صور
تركيب بوابات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة|صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تشدد على إجراءات تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات ثم إغلاقها لحمايتها من التلوث

تعليم الجيزة: تم تجهيز لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

تعقيم دورى لمدارس بورسعيد مقر لجان إمتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية

شاهد .. تركيب أول نموذج لبوابات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة

كورونا يصل لـ أهل التعليم.. الفيروس يحصد أرواح 5 معلمين حتى الآن.. صرف إعانات فورية لأسر الضحايا.. والتعليم تكثف إجراءاتها الاحترازية وتتعهد بتعقيم المدارس قبل بدء الدراسة

تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور

ترشيحاتنا

في عيد وذكرى ميلادهما.. صور جمعت جميلة بجدها محمد عوض

قررت افضحك بنفسي.. زوجة رامي جمال تكشف عن تيشيرت يظهر به دومًا

استمرار عقد القران بالمحافظات.. العدل: لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو

نائب مدير حميات إمبابة: لا داعي للخوف من أعراض كورونا لصغار السن وأصحاب المناعة الجيدة

بعد إصابتها بكورونا.. الحلفاوي عن ابنة خالد الغندور: وحدت جماهير الأهلي والزمالك

خلطة خارقة ومضاد حيوي طبيعي.. تقوية المناعة بالثوم والعسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل