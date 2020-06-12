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أخبار البلد

شبانة: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لشهر يونيو الثلاثاء المقبل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة يوم الثلاثاء المقبل ١٦ يونيو وذلك بعد الاتصالات والاتفاق الذى تم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن الإدارة المالية بالنقابة أنهت كل الإجراءات حيث سيتم تحويل البدل لحسابات وبطاقات الصحفيين من صباح الثلاثاء .


يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قد قام بتكليف محمد شبانة ليتولى مؤقتا مهام أمين الصندوق بجانب عمله كسكرتير عام للنقابة لخبراته فى هذا المجال  وذلك لحين شفاء الزميل حسين الزناتى أمين الصندوق.


من جانب آخر أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أن بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو ٢٠٢٠ سيرسل للمؤسسات الصحفية القومية صباح يوم الاثنين الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضحت الهيئة أن البدل سيكون جاهزا للصرف على فور وصوله .


وتؤكد الهيئة الوطنية للصحافة علي ضرورة بدء المؤسسات في إجراءات صرف البدل فور وصوله.

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