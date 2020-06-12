محمد صبحي يتمسك بالبقاء في الزمالك





كشف مصدر مقرب من محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الأولمبى، عن تمسكه بالاستمرار مع النادى الأبيض انتظارا للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأبيض.





يأتي هذا علي الرغم من امتلاك الفريق ثلاثة حراس غيره وهم محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل، إلا أن الحارس الصاعد يرغب فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة انتظارًا للحصول على فرصته.









وحدد حارس الزمالك الصاعد حالة وحيدة للرحيل عن الزمالك هي أن يكون رحيله على سبيل الإعارة، حال رغبة ناديه فى ذلك، للمشاركة بشكل أساسى مع أي فريق آخر فى الدورى.





واضاف المصدر أن الحارس أغلق ملف رحيله ولن يقوم بفتحه إلا حال رغبة النادى فى إعارته إلى أي من الأندية التى ترغب فى الحصول على جهوده بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز.





ويستعد فريق الزمالك حاليا لعودة النشاط الكروى المتوقف منذ شهر مارس الماضى، خاصة بعدما أكدت تقارير تحديد لجنة المسابقات فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2019 – 2020، والتى سوف تقام خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد قرار المكتب التنفيذى لـ"كاف"، باستناف المسابقة.