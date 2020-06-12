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رياضة

أمير مرتضى منصور يحسم جدل تلقي بن شرقي عروضًا لرحيله عن الزمالك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:15 م
امير مرتضي
امير مرتضي
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ملك موسى
كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عدم صحة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تلقي النادي الأبيض عروضا رسمية للمغربي أشرف بن شرقي وزميله محمد أوناجم لاعبي الفريق للرحيل عن القلعة البيضاء.


وأوضح المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء أن الزمالك لم يتلق أي عروض رسمية في الفترة الحالية لأي من اللاعبين كما تردد في الآونة الأخيرة.


وسبق وأكد المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه لن يتم التفريط في القوام الأساسي بالفريق في الفترة المقبلة.

 وشدد أمير مرتضي على أن الجهاز الفني يتمسك بجميع العناصر الأساسية.
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