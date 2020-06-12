AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

من ضحكات سعادة الأطفال لدماء أبيهم وصراخ أمهم.. حكاية قتيل بولاق الدكرور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:18 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
ثلاثون دقيقة هي عمر جريمة بولاق الدكرور، والتي بدأت مع بداية ساعات حظر التجوال، حيث كان أطفال الضحية يلهون أمام المنزل وتبدل المشهد فجأة لشتائم وأصوات عالية فخرج والدهم ليجد جارهم ينهرهم بسبب اللهو، وما هي إلا دقائق حتى سقط والدهم غارقا في دمائه.

جريمة بولاق الدكرور، التى راح ضحيتها مدرب بوكس، بدأت في حوالي التاسعة مساء مع بداية ساعات حظر التجوال، حيث خرج أطفال الضحية إلى الشارع يلهون بالكرة التي ارتطمت بجدار منزل القاتل.

خرج القاتل يسب الأطفال بألفاظ خارجة، فسمع والدهم أصوات الشجار من الخارج، وحين خرج المجني عليه أحمد من المنزل سمع جاره يسب أطفاله، فنهر الأطفال وأدخلهم إلي المنزل، وعاد ليعاتب جاره الذي أخبره "أنا بشتمهم عشان بيلعبوا والكورة جت في الشباك"، فنشبت بينهما مشاجرة قام أهل المنطقة بحلها.


يروي شهود العيان لحظات ما قبل قتل المجني عليه أحمد، حيث عاد المتهم يطلب منه الصلح وقال له أنا جاي أصالحك وأشرب معاك شاي، فأخبره المجني عليه "أنا مش عايز الصلح ده وامشي من هنا، أنا اللي يشتم ولادي كأنه شتمني".

وفجأة أخرج القاتل حمو سلاحا أبيض من ملابسه وطارد المجني عليه حتى طعنه بالسلاح في مدخل المنزل فسقط غارقا في دمائه، ونقله الأهالي للمستشفى إلا أنه لقى مصرعه.

وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع عامل متهم بقتل جاره خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال في حي بولاق الدكرور، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أن المتهم تعدى بالضرب على أولاد المجني عليه، أثناء "لعبهم في الشارع"، وأثناء ذلك توجه المجني عليه لمعاتبة المتهم على تعديه بالضرب عليهم، ما دفع المتهم للتعدي عليه بالضرب، واخرج سكينا من طيات ملابسه وطعن الضحية في ظهره ما أسفر عن مصرعه في الحال. 

كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أنه يوم الواقعة فوجئ المجني عليه أحمد بأن زوجته تخبره بأن جارهم"ح. ع" وشهرته "حمو"، قام بالتعدي على أولاده بالسب والشتم خلال لعبهم، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى التوجه نحو جارهم من أجل معاتبته على ما فعله مع أبنائه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأهالي بالتدخل وفضها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر أن ينتقم من جاره وتوجه إليه بدعوى إنهاء خلافهما سويا وطلب منه تناول كوب من الشاي، الأمر الذي رفضه المجني عليه فشعر المتهم بالضيق وأظهر سلاحا أبيض كان بحوزته وبدأ في مطاردة المجني عليه وتعدى عليه وسدد له طعنة نافذة بالظهر، حتى سقط غارق في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة، حيث تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة تفقد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة صاحب محل مصاب بطعنتين نافذتين، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، حيث نشبت بينه وبين المجني عليه نتيجة خلافات بسبب لهو الأطفال.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته ؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاقات جنسية وخيانة.. حكاية 3 زوجات في عداد الموتى على يد أزواجهن بالجيزة

النائب العام يسدل الستار على جريمة «شندى».. القصة الكاملة لغدر ديلر المخدرات بمقاول السلام

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

سبّ الأطفال ويتّمهم| التحقيق مع المتهم بقتل جاره في بولاق الدكرور

طفل فيديو بولاق الدكرور: أبويا متعود يضربنا.. والنيابة تستمع لضابط رعاية الأحداث

ترشيحاتنا

فان دايك يزيح محمد صلاح من عرش الأعلى دخلا في ليفربول

الصحة: 12 إجراء للتعامل مع مصابي فيروس كورونا بالمنزل

هند الحناوي تكشف معلومات في قضية النسب الجديدة للفنان أحمد الفيشاوي

علاج كورونا بالوصفات الشعبية.. ماذا قال خطيب المسجد النبوي عن أصحابها؟

ضربوا الأطباء وكسّروا الأجهزة.. التفاصيل الكاملة لـ تعدى أهالي متوفى بـ كورونا على طاقم مستشفى القناطر

نشرة أخبار الحوادث: قصة شيري هانم وزمردة من البداية.. المتهمتان بحثتا عن الثراء السريع من بوابة الدعارة.. مباحث الآداب ترصد أحدث أساليب ممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

نصيحة للرجال .. تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ