تعليق تضامن الدقهلية على فيديو ضرب طفل معاق

أكد مصدر بمديرية التضامن بالدقهلية أن الفيديو المنتشر على صفحات الفيس بوك وفيه مشرفة تقوم بضرب معاق كان منذ شهر يوليو الماضى.

وأضاف المصدر أن الواقعة كانت داخل مركز علاج طبيعى وأن المركز غير تابع لنا ويتبع الصحة وترخيصه من الصحة.

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وأشار "بأن المركز بطلخا ومغلق منذ فترة ولا أحد يتردد عليه ولا يمت للمديرية بأى صلة".

وناشد كل من قام بالنشر بعدم تكرار موضوعات قديمة لعدم إثارة المتابعين والرأى العام دون توضيح للحقيقة .