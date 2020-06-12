الداخلية تستجيب لـ صدى البلد وتضبط متهما "شرّح" شقيقين بالسيدة زينب.. فيديو

فى أقل من ٤٨ ساعة، نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على أحد المتهمين فى واقعة الاعتداء على شقيقين وتشريحهما بالأسلحة البيضاء على يد ٤ مجرمين بسبب الخلاف على تربية الخراف بالسيدة زينب.









فيما وجهت أم الشابين اللذين تم الاعتداء عليهما بالشكر لموقع صدى البلد " لتوصيل شكواها إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى كلف على الفور اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.









وأمام المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب أرشد المتهم الذى تم ضبطه عن مكان اختباء المتهمين الثلاثة الآخرين المشتركين معه فى الواقعة، ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات القليلة القادمة، من خلال توجيه عدة مأموريات لضبطهم.





وكانت مساكن زينهم بحى السيدة زينب قد شهدت مشاجرة بالاسلحة البيضاء تعدى خلالها ٤ أشخاص بالضرب على شقيقين " عاملين بمحل كاوتش سيارات " بسبب خلافات الجيرة، حيث تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة بمساكن زينهم عمارة ١٨ بدائرة القسم.





على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، بالفحص تبين أن ٤ متهمين تعدوا بالأسلحة البيضاء على حسين سعيد ٣٢ سنة عامل بورشة كاوتش سيارات ، وشقيقة حسام سعيد ٢٠ سنة عامل بذات الورشة.





الأمر الذى تسبب فى إحداث كسر بالجمجمة وقطع اوتار بيد الأول وإصابة الثانى بقطع أوتار وتم تركيب شريحة ومسامير فى يديه الاثنين وعمل ١٥ غرزة بوجه و٢٣ غرزة فى رأسه تم نقلهما إلى المستشفى لعلاجهما.





وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول تربية الخراف تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهمين بالتعدى على الشقيقين بالأسلحة البيضاء مما تسبب فى إصابتهما.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة أمر ضبطه وإحضار المتهمين، حيث تم توجيه عدد من المأموريات لضبطهم لكنهم مازالوا هاربين إلى أن تم ضبط أحدهم، فقررت النيابة العامة تحويل القضية إلى محكمة جنايات زينهم بالسيدة زينب للنظر فيها.





فيما ناشدت عزيزة سيد خليل ٥٤ سنة والدة المجنى عليهما من خلال " موقع صدى البلد" اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل لإصدار تعليمات لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لإعادة حق نجليها.