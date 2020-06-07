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حوادث

جريمة بالسيدة زينب.. 4 أشخاص يمزقون جسد شقيقين بسبب تربية الخراف.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
شهدت مساكن زينهم بحى السيدة زينب مشاجرة بالأسلحة البيضاء تعدى خلالها 4 أشخاص بالضرب على شقيقين "عاملين بمحل كاوتش سيارات" بسبب خلافات الجيرة. 

وكان قسم شرطة السيدة زينب قد تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بالاسلحة بمساكن زينهم عمارة ١٨ بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ، وبالفحص تبين أن ٤ متهمين تعدوا بالاسلحة البيضاء على حسين سعيد ٣٢ سنة عامل بورشة كاوتش سيارات ، وشقيقه حسام سعيد ٢٠ سنة عامل بذات الورشة.

الامر الذى تسبب فى احداث كسر بالجمجمه وقطع اوتار بيد الاول واصابه الثانى بقطع اوتار وتم تركيب شريحه ومسامير فى يديه الاثنين وعمل ١٥ غرزة بوجه و٢٣ غرزة فى رأسه تم نقلهما الى المستشفى لعلاجهما .

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول تربية الخراف تطورت الى مشاجرة قام على اثرها المتهمين بالتعدى على الشقيقين بالاسلحة البيضاء مما تسبب فى اصابتهما .

 تم تحرير محضر بالواقعة ، واصدرت النيابة العامة امر ضبطه واحضار المتهمين ، حيث تم توجيه عدد من المأموريات لضبطهم لكنهم مازالوا هاربين ، فقررت النيابة العامة تحويل القضية إلى محكمة جنايات زينهم بالسيدة زينب للنظر فيها . 

ومن جانبها ، ناشدت عزيزة سيد خليل ٥٤ سنة والده المجنى عليهما اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل لاصدار تعليمات لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لاعاده حق نجلى.
جريمة بالسيدة زينب.. 4 أشخاص يمزقون جسد شقيقين بسبب تربية الخراف.. فيديو
جريمة بالسيدة زينب.. 4 أشخاص يمزقون جسد شقيقين بسبب تربية الخراف.. فيديو
جريمة بالسيدة زينب.. 4 أشخاص يمزقون جسد شقيقين بسبب تربية الخراف.. فيديو
جريمة بالسيدة زينب.. 4 أشخاص يمزقون جسد شقيقين بسبب تربية الخراف.. فيديو
جريمة بالسيدة زينب.. 4 أشخاص يمزقون جسد شقيقين بسبب تربية الخراف.. فيديو
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