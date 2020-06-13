AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 13 يونيو 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 05:02 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2020، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 16.11 جنيه للشراء، مقابل 16.21 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي سعر 18.16 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

فيما سجل الجنيه الاسترليني سعر 20.21 جنيه للشراء، وسعر 20.51 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندى سعر 11.78 جنيه للشراء، و11.98 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية

وسجل 100 ين يابانى سعر 14.98 جنيه للشراء، مقابل سعر 15.20 جنيه للبيع.

فيما سجل اليوان الصيني سعر 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

استقرار الدولار.. تراجع العملات الأجنبية اليوم السبت

استقرار الدولار و تراجع العملات الأجنبية الثلاثاء 28-4-2020

سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020

سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك الأهلى المصري 28-5-2020

الدولار بـ 16.23 جنيه.. سعر العملات الاجنبية السبت 6-6-2020

ترشيحاتنا

لن أعيش في جلباب أبي.. قصة مسلسل رفضه نور الشريف | نوستالجيا

دعاء رفع البلاء.. ردده حتى يزيل الله الوباء

فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة لـ مذبحة الإسماعيلية

لأول مرة منذ اتفاق أردوغان والسراج.. ظهور علني لمليشيات تركيا في ليبيا.. شاهد

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور

6 أعمال تضمن لك دخول الجنة.. يهملها الكثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعقًا بالكهرباء.. شرطي أمريكي يتسبب في عاهة مستديمة لشاب أسود.. شاهد

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

جريمة هزت بريطانيا.. رجل يوجه عدة طعنات لامرأة وسط الشارع| فيديو وصور