أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 13 يونيو 2020

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2020، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وسجل اليورو الأوروبي سعر 18.16 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا:
فيما سجل الجنيه الاسترليني سعر 20.21 جنيه للشراء، وسعر 20.51 جنيه للبيع.
وسجل الدولار الكندى سعر 11.78 جنيه للشراء، و11.98 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
وسجل 100 ين يابانى سعر 14.98 جنيه للشراء، مقابل سعر 15.20 جنيه للبيع.
فيما سجل اليوان الصيني سعر 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.