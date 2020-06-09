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اقتصاد

انخفاض الين وثبات الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:30 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 16.13 جنيه للشراء، مقابل 16.23 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي سعر 18.17 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الاسترليني سعر 20.37 جنيه للشراء، وسعر 20.65 جنيه للبيع.

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وسجل الدولار الكندى سعر 12.05 جنيه للشراء، و12.11 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار الاسترالى سعر 11.23  جنيه للشراء ، و11.36 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية

وسجل 100 ين يابانى سعر 14.70 جنيه للشراء، مقابل سعر 14.85 جنيه للبيع بانخفاض 7 قروش بالمقارنة ببداية الأسبوع الجارى.

فيما سجل اليوان الصيني سعر 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع بارتفاع قرش مقارنة ببداية الأسبوع الحالى.
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