تعافي 19 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل في بني سويف .. صور

شهد مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الجمعة، تعافي 19 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد وخروجهم من العزل الصحي عقب إصابتهم بالفيروس وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، ليصل بذلك إجمالي حالات التعافي والخروج من العزل إلى 99 حالة.









وحّرص بعض العاملين بالمستشفى على وداع المرضى المتعافين وتهنئتهم بالتعافي ومغادرة العزل الصحي، بينما تواجد بعضًا من أهالي المتعافين أمام باب المستشفى لإستقبالهم وسط زغاريد السيدات تعبيرًا عن فرحتهم بتعافي ذويهم ، فيما حرص آخرون على إلتقاط صور شخصية "سيلفي" لتوثيق لحظة خروجهم من عزل مستشفى التأمين الصحي.





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وكانت محافظة بني سويف ، أعلنت ، أمس الخميس ، عن إجمالي حالات التعافي والخروج من مستشفى التأمين الصحي ، الذي وصل إلى 80 حالة ، من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى ـ بحسب تقرير عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف على الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف





وأكد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف ، على تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى ، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة لخدمة مرضى المحافظة من المصابين بفيروس كورونا.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف على متابعته سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا ، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات ، ومستوى الخدمة المقدمة ، لافتًا إلى أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.



