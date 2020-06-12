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فن

ليلى أحمد زاهر تقلد رضوى الشربيني بفيديو عبر تيك توك.. شاهد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:28 م
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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مريم عزت
نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات "تيك توك" فيديو كوميدى جديدا. 


وظهرت ليلى أحمد زاهر وهى تقوم بتقليد جزء من حلقة للإعلامية رضوى الشربينى، معلقة على الفيديو : محبى رضوى الشربينى. 

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يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.

ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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