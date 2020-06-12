ليلى أحمد زاهر تقلد رضوى الشربيني بفيديو عبر تيك توك.. شاهد









وظهرت ليلى أحمد زاهر وهى تقوم بتقليد جزء من حلقة للإعلامية رضوى الشربينى، معلقة على الفيديو : محبى رضوى الشربينى.





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يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.

ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



