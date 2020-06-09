بجمبسوت جذاب.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.
وظهرت بها ليلى احمد زاهر، بجمبسوت جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، وبدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى أحمد زاهر فى الماكياج على الألوان البنية الناعمة التى تبرز جمال إطلالتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.
كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها الذهبى الطويل، وتركت خصلات شعرها متطايرة بين كتفيها لتبرز جمال أنوثتها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع ساعة لليد باللون البنى لإكمال إطلالتها