القمر بنت أخويا .. أحدث ظهور لإدوارد مع ليلي أحمد زاهر





وكتب إدوارد معلقا على الصورة: القمر بنت اخويا وصديقي الغالي ليلى أحمد زاهر.





وتفاعل عدد من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

أحلى نجوم في مصر

بحبكم جدا

طب وعرش ربنا لفتحي هيظبطك

الحق اهرب يا عبد المحسن عشان رضوان خرج

اقرا ايضا :





ويجسد الفنان إدوارد شخصية "عبد المحسن" شقيق أحمد زاهر "فتحي"، وهو صاحب سوبر ماركت ومتزوج من راقصة والتي تجسدها الفنانة بدرية طلبة، حتى أن والديه يعاملانه بشكل سيئ بسبب هذا الزواج.





مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.





ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.