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فن

إدوارد من كواليس البرنس: مفيش أحلى من اللي فاهم اللي حواليه ومكبر دماغه

الخميس 14/مايو/2020 - 11:12 ص
إدورد
إدورد
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ميرنا محمود
نشر الفنان إدوارد، صورة، من كواليس مسلسله الجديد البرنس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب إدوارد معلقا على الصورة: "مفيش احلى من اللي فاهم كل اللي حواليه على حقيقتهم ومكبر دماغه وساكت #عبد المحسن #البرنس".

وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:

كلام حقيقي يا ادوارد .. والله لما اشوف كمية الناس الي فيها نفاق حوليا .. نفاق وحسد وغيره غرييييبة ومستفزة .. واكبرر دماغي احس براحة غير طبيعية .. اصدق جملة قلتها والله
بس برضة حنين يا عبدة
أنا كا واحد واخد حضرتك قدوة ومثل اعلي مش ف الكبارية بس ف التمثيل كمان
لاء يا عبد المحسن انا حاسس انك هتفوق فى الاخر

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يجسد الفنان إدوارد  شخصية "عبد المحسن" شقيق محمد رمضان الأكبر، وهو صاحب سوبر ماركت ومتزوج من راقصة والتي تجسدها الفنانة بدرية طلبة، حتى أن والديه يعاملانه بشكل سيئ بسبب هذا الزواج.

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.

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#عبد_المحسن #البرنس

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