شاهد.. تسريب أحداث نهاية مسلسل البرنس.. محمد رمضان ينتقم

تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو عن تسريب الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس".



ويظهر في الفيديو محمد رمضان أثناء الانتقام من أشقائه بعدما قاموا بقتل زوجته وابنه، وسجنهم له بسبب الميراث.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.









تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.







