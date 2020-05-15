AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تألقها في الفتوة.. ليلى أحمد زاهر تشارك جمهورها بصورة مع إدوارد

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:41 ص
ليلى زاهر وادور
ليلى زاهر وادور
Advertisements
مصطفى كرم

شاركت الفنانة ليلي احمد زاهر جمهورها بصورة جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنان إدوارد خلال لقائهم في أحد البرامج.


وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "منورين" و "احلي نجوم في مصر" و " بحبكم موت" و "عاوزين الحلقة" و " انا بحبكم اوي".
إقرأ أيضا :

إدوارد بصحبة مروة الأزلى في كواليس البرنس.. شاهد

وتشارك الفنانة ليلى زاهر  في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال واحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.


ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر تعلق على بوستر مسلسل الفتوة.. شاهد

أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته على مشاركتها بـ مسلسل الفتوة.. شاهد

أحمد خالد صالح يوجه رسالة لـ ياسر جلال وأحمد صلاح حسني بصورة من مسلسل الفتوة

أغنية مسلسل الفتوة لأحمد شيبة تحقق مليون مشاهدة

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ ياسر جلال.. شاهد

نجلاء بدر تشارك جمهورها بصورة مع الفنان ياسر جلال من الفتوة.. شاهد

ترشيحاتنا

حبس مودة الأدهم 4 أيام لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز اليوم

يسرا اللوزي تعلن إنجابها طفلتها الثانية.. شاهد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-5-2020

دواء جديد يدخل فى معادلة علاج فيروس كورونا .. تعرف عليه

أخبار التوك شو.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: الكمامات ليست عيبا ولا نطالب بـ «بدع».. وزير التعليم: مؤتمر لإعلان استعدادات امتحانات الثانوية الأحد.. وتعليق رمضان عبدالمعز على مشاركته في الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها

سعر ومواصفات bmw 218 gran coupe جران كوبيه 2020 في مصر .. صور

تقرير مفصل عن هوندا سيتي honda city 2020.. صور