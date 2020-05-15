بعد تألقها في الفتوة.. ليلى أحمد زاهر تشارك جمهورها بصورة مع إدوارد

شاركت الفنانة ليلي احمد زاهر جمهورها بصورة جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنان إدوارد خلال لقائهم في أحد البرامج.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "منورين" و "احلي نجوم في مصر" و " بحبكم موت" و "عاوزين الحلقة" و " انا بحبكم اوي".

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وتشارك الفنانة ليلى زاهر في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال واحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

