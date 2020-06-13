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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت

السبت 13/يونيو/2020 - 07:01 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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آمنة عبد العظيم
ننشر أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2020 بدون مصنعية وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو  780 جنيها.

وكذلك سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 891.40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 891.40 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 668.55جنيها للجرام.

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سعر الجنيه الذهب يسجل 6240 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 1742 دولار للأوقية. 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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