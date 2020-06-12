ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات بختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها

شهدت أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2020 ارتفاعا جديدا بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي لـــ المعدن الأصفر، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر 780 جنيها للجرام.
وسجلت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم معدلات كالتالى :
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عيار 18 : 670 جنيه
عيار 21 : 780 جنيها
عيار 24 : 889 جنيه
الجنيه الذهب : 6240 جنيها
السعر العالمي : 1730 دولار
وكان الذهب قد ارتفع نحو 3 جنيهات للجرام خلال منتصف تعاملات اليوم، متأثرا بزيادة سعره فى البورصات العالمية.
وتختلف أسعار الذهب حسب المصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.