ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات بختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها

وسجلت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم معدلات كالتالى :

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عيار 18 : 670 جنيه

عيار 21 : 780 جنيها

عيار 24 : 889 جنيه

الجنيه الذهب : 6240 جنيها

السعر العالمي : 1730 دولار





وكان الذهب قد ارتفع نحو 3 جنيهات للجرام خلال منتصف تعاملات اليوم، متأثرا بزيادة سعره فى البورصات العالمية.





وتختلف أسعار الذهب حسب المصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.