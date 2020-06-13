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بين الناس

رغم قرار منع التجمعات.. أهالى قرية وردان بالجيزة يشكون من وجود سوق عشوائية

السبت 13/يونيو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عاصم محمود، من أهالى قرية وردان التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود سوق بالقرية تتم إقامتها يومى الخميس والسبت من كل أسبوع، مما يعرض السكان لخطر العدوى بسبب التجمعات.


ويقول فى رسالته: "نعانى من إقامة سوق عشوائية داخل المنطقة السكنية، وهو ما يعوق حركة دخول وخروج سكان المنطقة إلى منازلهم، بالإضافة إلى التجمعات والتكدس الكثير الذى يزيد من فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا".


وناشد المسئولين العمل سريعا على نقل هذه السوق إلى منطقة أخرى غير مأهولة بالسكان لحماية المواطنين.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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