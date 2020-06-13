أمين الفتوى: يجوز إعطاء الفقير مال الأضحية إذا اقتضت الحاجة.. فيديو

وأشار إلى أن عدم فعل الأضحية ليس فيه ذنب ولكن فيه ثواب، ولو تعارضت الأضحية مع فقير يحتاج إلى المال فمن الممكن مساعدته بدلا من الأضحية، وإن كان الأمر فيه سعة فلا مانع من الأضحية ومد يد الميساعدة للفقير.

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية والنذر فى ذبيحة واحدة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنة مؤكدة فعلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه، فعق عن سيدنا الحسن والحسين فصارت سُنة وعليها فعلها السلف الصالح والعلماء والصالحون.





وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يمكن الجمع بين الأضحية والنذر والعقيقة فى ذبيحة واحدة؟»، أنه يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفى نفس الوقت يحصل له ثواب الأضحية.





وأشار إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالأضحية والعقيقة، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.