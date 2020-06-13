سكان شارع فتحي شرابى بالهرم يستغيثون من استمرار قطع مياه الشرب منذ أسبوع

استغاث المواطن أحمد سمير محمد محمود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع مياه الشرب منذ أسبوع عن شارع فتحي شرابي الشهير بشارع الأورمان تراب متفرع من المجزر الآلي اللبيني التابع لمحافظة الجيزة.









وقال فى رسالته: "رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه منذ أسبوع، والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى، ولكن لم تتم الاستجابة".









وأضاف: "نعانى نحن سكان المنطقة السابقة من قطع المستمر للمياه، وهو ما يتسبب فى معاناة خاصة لكبار السن".









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