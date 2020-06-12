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بين الناس

أهالي منطقة السلام الأولى بالسويس يستغيثون من انقطاع مياه الشرب منذ يومين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكي المواطن محمد أحمد موسى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه.

ويقول فى رسالته : نعانى فى منطقة السلام الأولى بمحافظة السويس، من انقطاع مياه الشرب منذ الساعة 8 صباح يوم الاربعاء وحتى الان دون سبق انذار من الشركة وبالتالى لا يوجد لدينا مخزون من المياه .

للتواصل مع القارئ من خلال الرقم التالي:
01092364156

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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