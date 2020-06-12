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أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:04 م
أفيفافير
أفيفافير
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نهى هجرس
بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم، وافق العلماء على عقار أفيفافير لعلاجه، والذى وصف بأنه ربما يكون أكثر الأدوية الواعدة لمكافحة Covid-19 في كل الدول.

وقدم موقع "times of india" إليكم أهم المعلومات حول عقار افيفافير...

وقالت أيضا أن أفيفافير أصبح أول دواء يعتمد على فافيبيرافير في العالم تمت الموافقة عليه لعلاج Covid-19، وقال العلماء هنا إن العلاقة المشتقة الوثيقة بين أفيفافير وفافيبيرافير هي سبب للأمل في علاج فيروس كورونا.


وإن اللقاح مهم ، وكذلك مضاد للفيروسات، ونحن بحاجة إلى تطوير كليهما جنبًا إلى جنب، وقال الرئيس التنفيذي لشركة RDIF كيريل دميترييف في بيان "إن Avifavir ليس فقط أول دواء مضاد للفيروسات مسجل ضد فيروس كورونا في روسيا ، ولكنه ربما يكون أيضًا أكثر الأدوية الواعدة لمكافحة Covid-19 في العالم".

كما "ثبت أن فافيبيرافير في وقت سابق يثبط إنزيم بوليميريز RNA المعتمد على فيروس الإنفلونزا"، وبوليميراز RNA هو إنزيم فيروسي يساعد في استنساخ أو استنساخ RNA الفيروسي ، أي المادة الوراثية، وأوضحت أن الدواء الذي يثبط هذا النشاط سيحد بشكل أساسي من التكاثر الوظيفي للفيروس.
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