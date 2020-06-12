أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

وقدم موقع "times of india" إليكم أهم المعلومات حول عقار افيفافير...

كما "ثبت أن فافيبيرافير في وقت سابق يثبط إنزيم بوليميريز RNA المعتمد على فيروس الإنفلونزا"، وبوليميراز RNA هو إنزيم فيروسي يساعد في استنساخ أو استنساخ RNA الفيروسي ، أي المادة الوراثية، وأوضحت أن الدواء الذي يثبط هذا النشاط سيحد بشكل أساسي من التكاثر الوظيفي للفيروس.