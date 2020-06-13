سكان زاوية الجدمي بالمنيا يطالبون بتوصيل الصرف الصحي للقرية

طالب المواطن محمد سعيد فتحي، المقيم فى زاوية الجدمي مركز مغاغة محافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإدراج القرية ضمن خطة توصيل الصرف الصحى.









ويقول فى رسالته: "انتشر الصرف الصحى بالقرية نتيجة اعتماد الأهالى على غرف الصرف الخاصة المدفونة وتشبع الأرض بمياه الصرف حتى وصل إلى النشع بالأراضى الخلاء والتى تؤثر على أساسات المنازل".









وناشد القارئ المسئولين سرعة العمل على إزالة الشكوى.









للتواصل مع القارئ: 01121363554









اقرأ أيضا:









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.