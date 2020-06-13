AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللاعبون يحتاجون 8 أسابيع إعداد.. مجاهد يكشف معوقات استئناف الموسم.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 02:29 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
Advertisements
حسن العمدة
كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن وجهة نظره في المعوقات التي تواجه استئناف الموسم الكروي في مصر حاليا.

وأوضح مجاهد خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :"المشكلة التي تواجه استئناف الدوري هي وجود 17 جولة هي مدة الدور الثاني بالكامل بالإضافة لمباراة مؤجلة ".

وأشار مجاهد الي أن هناك فجوات حدثت بعد استقالة الاتحاد السابق، زادت من مدة الموسم والدور الأول منها تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الأولى دون سبب مقنع.

وأضاف :من الطبيعي ان تتراوح  فترات الإعداد من 6 ـ 12 أسبوع مع بداية أي موسم؛  لكن الوضع الآن مختلف تماما لأن  اللاعبين سيأتون من 4 شهور راحة سلبية تامة.

وأوضح : اللاعبون يحتاجون فترة إعداد لن تقل عن 8 أسابيع حتى يعود اللاعبين بعد التوقف بسبب كورونا لأننا نعد لموسم ونصف ، لذلك لا يوجد عودة 15 يونيو الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجاهد: عودة الدوري بعد منتصف مايو يسبب كارثة للكرة المصرية لسنوات

بعد تسريبات الساعات الماضية.. خالد عبدالعزيز يوضح معوقات استئناف الدوري

أخبار الرياضة.. مصير الدوري المصري.. وصدمة الزمالك بسبب قمة الأهلي

توقف إجباري.. خبراء يكشفون معوقات استئناف بطولة الدورى الممتاز

عن عودة الدوري.. خبراء : الموقف يزداد صعوبة والغندور يطالب بتعهد كتابي

كمامات ومنع المصافحة والبصق.. تفاصيل تصور الجبلاية لعودة الدوري.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فيروس كورونا ياخذ مسارات مختلفة فى كل بلد عن الآخر

لجنة مكافحة كورونا: مصر تصل لذروة الإصابات خلال الشهر الجاري.. فيديو

بعد انتهاء أزمة كورونا.. الحكومة: ندرس استمرار غلق المحلات ليلا .. فيديو

بعد إصابة زوجته بكورونا.. رئيس أوكرانيا يلغي اجتماعاته وزياراته

عداد كورونا.. ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108

حريق في عمارة أحمد عيد عبد الملك والمطافى تنقذ الموقف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة هزت بريطانيا.. رجل يوجه عدة طعنات لامرأة وسط الشارع| فيديو وصور

فاصل زجاجي.. دار رعاية بريطانية تتغلب على أزمة رؤية المسنين لأولادهم بسبب كورونا.. شاهد

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور