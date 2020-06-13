اللاعبون يحتاجون 8 أسابيع إعداد.. مجاهد يكشف معوقات استئناف الموسم.. فيديو

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن وجهة نظره في المعوقات التي تواجه استئناف الموسم الكروي في مصر حاليا.
وأوضح مجاهد خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :"المشكلة التي تواجه استئناف الدوري هي وجود 17 جولة هي مدة الدور الثاني بالكامل بالإضافة لمباراة مؤجلة ".
وأشار مجاهد الي أن هناك فجوات حدثت بعد استقالة الاتحاد السابق، زادت من مدة الموسم والدور الأول منها تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الأولى دون سبب مقنع.
وأضاف :من الطبيعي ان تتراوح فترات الإعداد من 6 ـ 12 أسبوع مع بداية أي موسم؛ لكن الوضع الآن مختلف تماما لأن اللاعبين سيأتون من 4 شهور راحة سلبية تامة.
وأوضح : اللاعبون يحتاجون فترة إعداد لن تقل عن 8 أسابيع حتى يعود اللاعبين بعد التوقف بسبب كورونا لأننا نعد لموسم ونصف ، لذلك لا يوجد عودة 15 يونيو الجاري.