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رياضة

القرار الأسهل.. مجاهد: لابد من مراعاة أصحاب الحقوق حال إلغاء الدوري.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 02:20 ص
احمد مجاهد
احمد مجاهد
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حسن العمدة
أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إلغاء الموسم هو الحل الأسهل في ظل الوضع الحالي.

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :  "الإلغاء هو الأسهل لكن لا يجب إهدار أصحاب الحقوق خاصة فرق القسم الثاني والثالث الذين صرفوا ملايين لكي يصعدوا".

وأكمل : "في حالة الإلغاء يجب تحديد موقف البطولة والصعود والهبوط، كذلك عقود اللاعبين والرعاية، ويجب أن يكون هناك معالجة لقسم الثاني والثالث، لأن هناك فرق حسمت صعودها بشكل كبير".

وأتم : "ليس من العدل هبوط أندية المقاصة وإف سي مصر ووادي دجلة حال إلغاء الدوري".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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