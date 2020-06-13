طارق يحيي: الزمالك لن يفرط في ثلاثي خط الدفاع.. فيديو

أكد طارق يحيى المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إن ناديه يتمسك بالقوام الأساسى للفريق خلال الموسم المقبل.





وأضاف طارق يحيى خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" عبر قناة الزمالك ، أن النادى يتمسك بتواجد وبقاء محمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى.

وأكد طارق يحيى أن الثلاثى من قوام الفريق ولا يمكن التفريط فيهم، وأنه سيتم رفض أى عروض تأتى اليهم.

وتابع طارق يحيى أن كل ما يثار حول لاعبى الزمالك غير صحيح، مطالبا من الإعلام تحرى الدقة خلال نقل أى أخبار عن لاعبى الزمالك.

وتواصل وسائل الاعلام نقل أخبار عن رحيل لاعبي الفريق ووصول عروض قوية لهم، وهو ما ينفيه نادى الزمالك باستمرار.