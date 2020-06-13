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فن

عرض فيلم ونس لـ عبد الرحمن أبو زهرة ورجاء حسين على الإنترنت.. اليوم

السبت 13/يونيو/2020 - 07:01 ص
ونس
ونس
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محمد نبيـل
تعرض اليوم منصة «مصنع الفيلم العربي القصير»، في بث مباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفيلم الروائي القصير «ونس».

الفيلم من إخراج أحمد نادر، ويأتي عرضه ضمن أسبوع الفيلم القصير الذي تستمر فعالياته حتى 15 يونيو الجاري.

«ونس» فيلم روائي قصير بطولة النجمين عبدالرحمن أبوزهرة ورجاء حسين، الفيلم تدور أحداثه في إطار إنساني حول «محمود ونبيلة» زوجين في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما دون أولاد في بيت هادئ، تقوم الزوجة برعاية زوجها المريض حتى يلقى ربه فتصبح وحيدة تعيش مع ذكرياتها باحثه عن «ونس».

الفيلم حظى بمشاركات كثيرة في أكبر المهرجان السينمائية العربية والدولية، واقتنص عدة جوائز من أهمها جائزة (التانيت) البرونزي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس عام 2017، وجائزة (معهد العالم العربي) بمهرجان السينما العربية بباريس عام 2018.

كما حصد جائزة (هيباتيا) البرونزية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عام 2018، وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

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