النتيجة خلال ساعات.. رجاء الجداوي تجري المسحة الثانية لفيروس كورونا

كشفت مصادر طبية بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي أجرت مسحة ثانية اليوم الخميس، للتأكد من مدى تعافيها من فيروس كورونا المستجد من عدمه، خاصة بعد مرور 19 يومًا على دخولها المستشفى.





ومن المنتظر ظهور نتائج التحاليل خلال الساعات القليلة القادمة، وحال سلبيتها، ستجري مسحة أخرى للتأكد من تعافيها التام من الفيروس، لتغادر المستشفى، وتعالج من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم في أحد المستشفيات الخاصة.





وتعد هذه المسحة الثانية للفنانة القديرة، بعدما أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، وتدهورت حالتها فجر يوم 2 يونيو الجاري لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.





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