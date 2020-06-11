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محافظات

على الواتس .. كلنا معاك مبادرة طبية للرد على استفسارات كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أطلق عدد من الأطباء مبادرة "كلنا معاك" بهدف تقديم الخدمة الطبية والرد على الاستفسارات في جميع التخصصات الطبية لحالات العزل المنزلي لمرضى  فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وقال الدكتور هشام ماجد ، مؤسس المبادرة، أن المبادرة تم إطلاقها تحت اسم المبادرة المصرية الوطنية كلنا معاك.

اضاف أن المبادرة هي وخدمة وطنية مجانية للمواطنين، حيث يقوم المريض بإرسال السؤال أو الاستفسار عن طريق رسالة على الواتس آب في التخصص المطلوب، وذلك على أرقام الأطباء المشاركين في المبادرة وسيتم الرد عليهم وفي أسرع وقت حسب التخصص المطلوب.
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وأشار إلى أن كافة المشاركين في المبادرة أطباء متطوعين لخدمة المرضى والوطن في ظل هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها.

ويحرص اعضاء الجيش الابيض علي تقديم اقصي ما في وسعهم من خلال القيام بمهامهم الطبية او بتقديم الارشادات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

على الواتس .. كلنا معاك مبادرة طبية للرد على استفسارات كورونا
على الواتس .. كلنا معاك مبادرة طبية للرد على استفسارات كورونا
على الواتس .. كلنا معاك مبادرة طبية للرد على استفسارات كورونا
على الواتس .. كلنا معاك مبادرة طبية للرد على استفسارات كورونا
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