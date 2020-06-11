إصابة 15 صيدليا بفيروس كورونا في الإسماعيلية

أصيب 15 صيدليًّا بفيروس كورونا بمحافظة الإسماعيلية .





وقدم الدكتور صفوت أحمد، نقيب صيادلة الإسماعيلية، الشكر للصيادلة المصابين بفيروس كورونا، وعددهم حوالي 15 صيدليًّا، على بطولاتهم التي حققوها بعملهم لتقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين في نطاق المحافظة.



