إصابة 15 صيدليا بفيروس كورونا في الإسماعيلية

أصيب 15 صيدليًّا بفيروس كورونا بمحافظة الإسماعيلية.
وقدم الدكتور صفوت أحمد، نقيب صيادلة الإسماعيلية، الشكر للصيادلة المصابين بفيروس كورونا، وعددهم حوالي 15 صيدليًّا، على بطولاتهم التي حققوها بعملهم لتقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين في نطاق المحافظة.
كما وجه مجلس نقابة صيادلة الإسماعيلية الشكر للصيادلة المصابين، داعين من الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل هم وذووهم وأن يشملهم بعنايته.
وفى سياق متصل، أعلن مستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، استقبال 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من محافظة المنيا، وبهذا تكون عدد الحالات المصابة وتتلقى علاجها حاليًا داخل المستشفى 130.
ومن المقرر خروج 26 من محافظتي المنيا، وبني سويف، بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس وتحول نتائج تحاليلهم من السلبية إلى الإيجابية.