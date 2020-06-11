"زجاجة الخير" مبادرة جديدة لتوفير مياه معدنية لطلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية

‎أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية مبادرة تحت عنوان "زجاجة الخير" وتهدف إلى توفير زجاجة مياه معدنية يوميا لكل طالب بالصف الثالث الثانوي في ظل الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة خلال الامتحانات والتي من المقرر أن تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.





‎وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن هناك تسابقا بين جميع الإدارات للبدء في تنفيذ المبادرة والتى انطلقت من إدارة القصاصين التعليمة.





‎وقدم أحمد كيلاني مدير الإدارة الشكر إلى كل من ساهم من رجال الخير القصاصين والذين يسعون دائما لدعم العملية التعليمية بكل صورها.





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‎واختتم "قبيصي" ننتظر وصول كل الوسائل الاحترازية الخاصة بالامتحانات والتى أقرتها الوزارة بعد وصول بوابات التعقيم، حيث من المقرر أن تصل خلال الساعات القادمة للبدء فى تجهيز وإعداد اللجان بما يكفل توفير الحماية الكافيه لطلابنا وكل المشاركين فى الامتحانات.





‎يأتي ذلك إطار السعى إلى التميز والانفراد وبتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية ومتابعةالنائب المهندس أحمد عصام وبتعظيم دور المشاركة المجتمعية والتفاعل بين أطياف المجتمع من أجل توفير سبل الحماية لطلاب الثانوية العامة.