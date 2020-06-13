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للوقاية من كورونا.. الطب البيطري بالجيزة تطهر وتعقم 40 ألف منشأة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:47 ص
حملات تطهير ضد كورونا
حملات تطهير ضد كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور أشرف إسماعيل ، مدير إدارة الطب البيطرى بمحافظة الجيزة ، إنه منذ انتشار جائحة كورونا، تم تشكيل فرق لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية وخاصة الكثيفة منها .

ونوه مدير إدارة الطب البيطرى بمحافظة الجيزة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر،إلى أن إدارة الطب البيطرى بمحافظة الجيزة انتهت من تطهير وتعقيم 40 ألف منشأة .

وأكد  الدكتور أشرف إسماعيل ،  أن إدارة الطب البيطرى تعمل على تطهير الأحياء والمراكز بشكل يومى على مستوى أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية .

ولفت إلى أن الدولة المصرية طبقت كافة الإجراءات الإحترازية بحذافيرها الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بالإضافة لتخفيض نسب العمالة بالمؤسسات وجهات العمل المختلفة بنسبة 50% .

وتابع  الدكتور أشرف إسماعيل ، مدير إدارة الطب البيطرى بمحافظة الجيزة  أن وسائل الإعلام عليها دور كبير أيضأ فى توعية المواطن بصورة دورية عن تطبيف كافة سبل الوقاية ضد فيروس كورونا .



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