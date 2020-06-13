للوقاية من كورونا.. الطب البيطري بالجيزة تطهر وتعقم 40 ألف منشأة

قال الدكتور أشرف إسماعيل ، مدير إدارة الطب البيطرى بمحافظة الجيزة ، إنه منذ انتشار جائحة كورونا، تم تشكيل فرق لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية وخاصة الكثيفة منها .





ونوه مدير إدارة الطب البيطرى بمحافظة الجيزة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر،إلى أن إدارة الطب البيطرى بمحافظة الجيزة انتهت من تطهير وتعقيم 40 ألف منشأة .





وأكد الدكتور أشرف إسماعيل ، أن إدارة الطب البيطرى تعمل على تطهير الأ حياء والمراكز بشكل يومى على مستوى أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية .





ولفت إلى أن الدولة المصرية طبقت كافة الإجراءات الإحترازية بحذافيرها الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بالإضافة لتخفيض نسب العمالة بالمؤسسات وجهات العمل المختلفة بنسبة 50% .





وتابع الدكتور أشرف إسماعيل ، مدير إدارة الطب البيطرى بمحافظة الجيزة أن وسائل الإعلام عليها دور كبير أيضأ فى توعية المواطن بصورة دورية عن تطبيف كافة سبل الوقاية ضد فيروس كورونا .











