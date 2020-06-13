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برلمان

أثبتت ريادتها..برلمانية: المرأة أصبحت شريكا أساسيا في التنمية خلال الست سنوات الماضية

السبت 13/يونيو/2020 - 10:39 ص
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد
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فريدة محمد
أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، خلال الست سنوات الماضية لتمكين المرأة المصرية، والإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة.

وأشارت إلى أن المرأة أصبحت جزءا مهما وشريكا أساسيا في كل خطوات التنمية بمختلف المجالات والقطاعات والتي أثبتت بها ريادتها وتفوقها وقدرتها على اقتحام العديد من الملفات وإثبات جدارتها في إيجاد حلول لها.

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أنه خلال فترة تولي الرئيس السيسي، أصبح تمثيل الفتيات من إجمالي طلبة الجامعات 54%، ونسبة النساء من اساتذة الجامعات في عام 2018 نسبة 48.6%، ومن حاملي درجتي الماجيستير والدكتوراه 46.5%، لافتة أن كل هذه الأرقام ساعدت المرأة في توطيد أقدامها وإثبات خبراتها وكفاءتها في مختلف المجالات.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن المرأة استفادت من برامج الحماية الاجتماعية بواقع 89% منها في عام 2018، واستفادة 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز، وكذلك من خدمات الرعاية الصحية والأسرية والصحة الإنجابية.
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