رئيس البرلمان الليبي يجري مباحثات في الجزائر.. تفاصيل

وصل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح ، اليوم السبت، إلى الجزائر، لبحث الأزمة الدائرة في البلاد منذ أعوام، وسط دعوات متزايدة إلى الحوار وإيجاد تسوية.









وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم استقبال عقيلة صالح من قبل رئيس البرلمان الجزائري ، "سليمان شنين"، ووزير الخارجية الجزائري، "صبري بوقادوم".









اقرأ أيضًا:









وأكد الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء في ليبيا، قائلًا: "ليست لدينا أطماع توسعية أو اقتصادية في ليبيا كل ما نريده هو وقف الاقتتال".









وتابع "تبون" أن "ما سنخسره في حروب نحن في غنى عنها نفضل استغلاله في تنميتنا المحلية بدل الخسائر العسكرية التي قد تسببها المشاركة العسكرية خارج الحدود بعيدا عما ينصه الدستور".









وأشار إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها جمع الفرقاء الليبيين.