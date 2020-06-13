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أخبار العالم

رئيس البرلمان الليبي يجري مباحثات في الجزائر.. تفاصيل

السبت 13/يونيو/2020 - 03:39 م
رئيس البرلمان الليبي
رئيس البرلمان الليبي يجري مباحثات في الجزائر
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سمر صالح
وصل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، إلى الجزائر، لبحث الأزمة الدائرة في البلاد منذ أعوام، وسط دعوات متزايدة إلى الحوار وإيجاد تسوية.


وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم استقبال عقيلة صالح من قبل رئيس البرلمان الجزائري، "سليمان شنين"، ووزير الخارجية الجزائري، "صبري بوقادوم".


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وأكد الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء في ليبيا، قائلًا: "ليست لدينا أطماع توسعية أو اقتصادية في ليبيا كل ما نريده هو وقف الاقتتال".


وتابع "تبون" أن "ما سنخسره في حروب نحن في غنى عنها نفضل استغلاله في تنميتنا المحلية بدل الخسائر العسكرية التي قد تسببها المشاركة العسكرية خارج الحدود بعيدا عما ينصه الدستور".


وأشار إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها جمع الفرقاء الليبيين.
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