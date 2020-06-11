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أخبار العالم

المبعوث التركي بـ ليبيا: عقيلة صالح سيكون له دور إيجابي في حل الأزمة

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد المبعوث التركي لدى ليبيا، أمر الله إيشلر، بحث بلاده لحل سياسي للأوضاع في ليبيا في أسرع وقت.
 

وتوقع إيشلر، أن يلعب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح دورا سياسيا إيجابيا في حل الأزمة. 


رصدت الرادارات الدولية، هروب طائرة تركية، من مصراتة الليبية، وعودتها إلى الأراضي التركية، عقب استهدافها من قبل الجيش الوطني الليبي.


ويتضح من حركة الطائرة، أنها عقب دخولها المجال الجوي الليبي، تم رصدها من قبل الجيش الليبي، واستهدافها، ما أسفر عن هروبها على الفور، والعودة إلى تركيا من جديد. 


فيما كشف موقع "فلايت رادار" المتخصص في رصد حركة الطيران في العالم، عن فضيحة كبرى لبعثة الامم المتحدة في ليبيا.
 

ورصد الموقع هبوط طائرة بعثة الأمم المتحدة في مطار مصراتة الليبي، في نفس الوقت الذي هبطت فيه طائرة عسكرية تركية كانت محملة بالمرتزقة. 
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