محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن المحافظة أتمت استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها بداية من 21 يونيو الجاري ،وتستمر لمدة شهر لتختتم في 21 يوليو القادم، وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة وغير عادية مقارنة بالأعوام السابقة،نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات .





يؤدي الامتحان 19 ألف و812 طالبًا وطالبة موزعين على 52 لجنة امتحان على مستوى مراكز ومدن المحافظة بواقع 16 لجنة بإدارة بني سويف، و4 لجان بإدارة ناصر، و7 لجان بإدارة ببا، و6 لجان بسمسطا، و 6 لجان بالفشن ،و 6 لجان بالواسطى ،و7 لجان باهناسيا ، فضلا عن توفير 14 استراحة لإقامة المراقبين ورؤساء اللجان بواقع 2 استراحة بكل إدارة وتزويد هذه الاستراحات بكافة مستلزمات الاستضافة طوال فترة عقد الامتحانات .





اقرأ أيضا :









وِأشار المحافظ أنه قد تم تشكيل لجنة عليا "برئاسته" لإدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة استعدادات عقد الدور الأول من امتحانات الثانوية ،والتي تضم في عضويتها مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم ومديرى إداراتي التعليم العام والأمن بالتربية والتعليم ،حيث تتولى اللجنة وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها ،ووضع خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلي مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الامتحان،بجانب الاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات .





جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها "اليوم السبت"لعدد من المدارس المخصصة كمقار لعقد امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان والتأكد من جاهزية تلك المدارس لأداء الامتحانات التي سوف تبدأ في الثلث الأخير من الشهر الجاري،حيث رافقه خلال الجولة كل من الأستاذ سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف ، والأستاذ على يوسف نائب رئيس المدينة .





وكلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف بتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان ، وأن تكون المتابعة بشكل مستمر ، لضمان أن يكون محيط اللجان نظيفا بشكل دائم،مشددا على ضرورة إرسال تقرير يوميا بذلك،والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات .





كما اطمأن محافظ بني سويف على توافر الإجراءات الوقائية باللجان مثل بوابات التعقيم ،وإجراءات تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى مقار اللجان،فضلًا عن مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة للتباعد بين الطلبة داخل اللجان،بجانب استمرار أعمال التعقيم والتطهير بشكل يومي قبل وبعد الامتحانات، حيث أوضحت وكيلة الوزارة أنه جاري تركيب بوابات التعقيم في كل اللجان،مشيرة إلى أنه يجري التنسيق على مدار الساعة مع الوزارة لاستلام الـ 52 بوابة المخصصة للجان المحافظة ، مشيرة إلى أن أنه سيوجد في كل لجنة 14 طالبا مع مراعاة التباعد بينهم .





كما أشارت"سهام يوسف" وكيلة الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حزمة من الخطوات والإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة مطلع الأسبوع القادم،مشيرة إلى أنه تم تجهيز مقار اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة وأعمال التعقيم والتطهير ونظافة الحمامات وتوفير المطهرات والاتفاق على آلية دخول وخروج الطلاب قبل وبعد الامتحانات .





وأضافت"وكيلة الوزارة "أنه تم تجهيز مدرسة متولى الشعراوي الابتدائية،لتكون مركزا لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، مشيرة إلى أنه تم تجهيز وتسليم 424 صندوق لنقل الأسئلة إلى المطابع المعنية ، والاستعانة بما يقرب من 100 عضو للمشاركة بأعمال المركز خلال سير الامتحانات،مضيفة إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والتي تشرف وتتابع أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان ، وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع مديرية الأمن،والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة.