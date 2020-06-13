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تنسيقية شباب الأحزاب: دعم 1200 أسرة من الأهالي المتأثرين بـ كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:17 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين
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هاجر إبراهيم
قالت شيماء عبد الله، المتحدث الإعلامى لتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين: إن مبادرة دعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمواطنين ليست أول مبادرة تقوم بها التنسيقية بعد أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه كانت هناك مبادرات عدة بدأت منذ بدايتها.

وأضافت "شيماء" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التنسيقية الحزبية قامت بعقد حملات لتوعية المواطنين عن أهمية التباعد الاجتماعي والتطهير والنظافة الشخصية، موضحة أنه تم إنشاء تحدى الخير وتوفير الدعم لـ 1200 أسرة من الأهالى المتأثرين بكورونا.

وأشارت إلى أنه تم إقامة مبادرة تطالب بوضع الصور الخاص بالأطقم الطبية التى ساعدت الدولة فى تلك الأزمة على العملات المعدنية، تقديرا لدورهم، بالإضافة إلى مبادرة البالطو الابيض وهدفها إعطاء الدعم من طلاب السنوات النهائية فى كليات الطب إلى الأطقم الطبية العاملة، نظرا لاحتياج الأزمة لهم.

وأكدت أنه تزامنًا مع الاحتفال بالعام الثانى لتأسيس التنسيقية تم إطلاق مبادرة الوعى أمان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتى يقوم بها أعضاء الأحزاب بتقديم دعمهم للأطقم الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية وتوفير مسلتزمات سواء كمامات أو مواد تطهير للوقاية من كورونا.

وتابع أنه ستتم المشاركة مع وزارة الصحة والسكان من خلال الأعضاء بتوديع الأدوية على المخالطين بالمرضى بكورونا، لافتة إلى أنه تم البدأ بالتنفيذ فعليا فى 19 محافظة بالجمهورية والمساعدة فى إيصال الأدوية للمرضى بمنازلهم.
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