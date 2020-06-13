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لتوفير أدوية كورونا.. تنسيقية شباب الأحزاب: أنشأنا غرفة عمليات مركزية و19 فرعية لهذا الهدف

السبت 13/يونيو/2020 - 03:34 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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هاجر إبراهيم
قال المهندس محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن السبب فى إطلاق التنسيقية لمنصة إعلامية إلكترونية كانت تزامنا بالإحتفال بالذكرى الثانية بإنشاء التنسيقية الحزبية.

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم العمل منذ سنتين على تنمية الحياة السياسية وكان للتنسيقية دور كبير فى موضوع جائحة كورونا من خلال العديد من الأنشطة التى قامت بالعمل عليها طوال الفترة السابقة.

وتابع أنه بالتزامن مع بداية العام الثالث لتواجد التنسيقية تم إطلاق حملة "1 الوعى أمان" بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث أنه من خلال المنصة تم العمل على نظام نشر الوعى بين المواطنين لمواجهة كورونا.

وأكد أنه تم إطلاق مبادرات وأنشطة لدعم الأطقم الطبية منها مبادرة البالطو الأبيض، لافتا إلى أن مبادرة نشر الوعى تستهدف أن يكون هناك تكاتف من المجتمع المدنى وكافة الكيانات لدعم الجهود المذولة من الدولة.

وأفاد ان هناك العديد من دول العالم التى لا تستطيع مواجهة تلك الجائحة، موضحا أنه من خلال التنسيقية وتشبيك المجتمع المدنى والأحزاب الموجودة بالمحافظات تم إنشاء غرفة عمليات مركزية و19 غرف عمليات فرعية ب19 محافظة ستبدأ أن تتواصل مع بعض من أجل توفير أكبر شبكة متطوعين ومتطوعات من شباب الأحزاب والسياسيين فى تلك المحافظات لتوفير الأدوات الطبية والأدوية الخاصة بكورونا.

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