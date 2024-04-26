فايز فرحات: الجهود المصرية لإنهاء العدوان على غزة بدأت منذ 7 أكتوبر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الجهود المصرية لإنهاء العدوان على غزة بدأت منذ اليوم الأول لأحداث 7 أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى).

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذه الجهود هي جزء من الجهود المصرية التاريخية للوصول إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية منذ أن بدأت مع بدء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه في ظل هذا العدوان فإن الجهود المصرية سارت عبر مسارات عدة سواء فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالوصول إلى إنهاء العدوان من خلال وقف إطلاق النار، أو الجهود الإنسانية.

وأكد أن هذا المفهوم استند إليه القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن، الذي طالب بوقف العدوان من خلال هدنة إنسانية، حتى لو كانت محدودة تقود لوقف دائم لإطلاق النار.