باحث سياسي: الصين لها دور كبير في مناهضة الحرب الإسرائيلية على غزة

قال الباحث السياسي أحمد محارم، إن الصين على المستوى السياسي لعبت كدولة عضو عامل في الأمم المتحدة دورًا هامًا في مناهضة الحرب الإسرائيلية على غزة ومناهضة أيضًا للقرار الذي تكرر أكثر من مرة بحق الفيتو من الجانب الأمريكي.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين لديها تحديات اقتصادية كبيرة جدًا فهي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا ومن ثم خلال أربع أو خمس سنوات مقبلة من الممكن أن تكون في نفس مستوى الاقتصاد الأمريكي أو تفوقه، مؤكدًا أن أمريكا تحاول بقدر المستطاع أن تحتوي هذا النوع من التحدي إذا كان تحديا اقتصاديا؛ فهناك أيضًا تحدٍ عسكري وأمني والمشكلة التي ستواجه أمريكا في المستقبل ومسألة بحر الصين ومضيق تايوان.

وأشار إلى أن أمريكا تحاول أن ترسل أسلحة إلى تايوان، وتدرب القوات المسلحة هناك، وفي نفس الوقت قامت بعمل مناورات عسكرية لتحالف مشكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مؤكدًا أن هذا يشكل قلقا كبيرا جدا للجانب الصيني.

وأكد أن الصين تحاول قدر الإمكان استخدام دبلوماسية طويلة النفس، لكن الصين أذكى في أنها تعتمد على أمرين الصبر الطويل أو النفس العميق في أن تحتوي هذه المواقف.