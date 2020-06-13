أمير مرتضى يعلن تنازل كارتيرون عن 50% من راتبه لصالح الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك ، عن تنازل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك.





يأتي هذا بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وبعد توقف النشاط الكروى فى مصر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





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وأكد أمير مرتضى منصور أن كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه فى مبادرة عن شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو".





وأوضح أمير مرتضي أن التنازل عن هذه القيمة المالية جاءت مبادرة من المدرب الفرنسى للنادى الأبيض.



