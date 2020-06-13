أمير مرتضى يعلن تنازل كارتيرون عن 50% من راتبه لصالح الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن تنازل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك.
يأتي هذا بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وبعد توقف النشاط الكروى فى مصر في ظل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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وأكد أمير مرتضى منصور أن كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه فى مبادرة عن شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو".
وأوضح أمير مرتضي أن التنازل عن هذه القيمة المالية جاءت مبادرة من المدرب الفرنسى للنادى الأبيض.
وكان كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك اليوم لمدة موسم جديد بداية من الموسم المقبل.