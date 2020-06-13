بالأرقام..الحكومة تنفق 622.13 مليار جنيه من الموازنة في 6 شهور

أنفقت الحكومة نحو 39.5% من المصروفات العامة المستهدفة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بما يعادل 622.13 مليار جنيه من جملة الانفاق العام.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية حول تقرير النصف سنوي لمؤشرات السنة المالية 2020/2019 الجاري الصادر بالتعاون مع منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة؛ أنه تم صرف 49% من مخصصات الأجور في الـ6 شهور الأولي من العام المالي الجاري بما يساوي 164.15 مليار جنيه من مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة.
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وأنفقت الحكومة 41% من مخصصات الباب الثاني بالموازنة الخاص بالسلع والخدمات بما يساوي 41.1 مليار جنيه.
كما صرفت الحكومة 23% من مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموزانة وهو ما يساوي أقل من ربع تلك المصروفات بقيمة تبلغ 75.05 مليار جنيه.
وأنفقت الحكومة أقل من نصف مصروفات الاستثمارات بنسبة 40% بما يساوي 112.3 مليار جنيه.