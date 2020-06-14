قصي الخولي ينتهي من تصوير مسلسل "الشك"

انتهي الفنان قصي الخولي من تصوير مسلسل "الشك" المكون من 14 حلقة، وتعرض اولي حلقات المسلسل غدا عبر موقع "شاهد"، ويجسد "قصي" دور "رسام" غريب الأطوار.









كان قصى الخولي ، كشف مؤخرًا عن سر اعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم ماكو، رغم تعاقده على العمل، والتعاقد مع اللبنانى نيقولا معوض بدلًا منه، فى أحد البرامج التليفزيونية.









وأكد أن اعتذاره كان بسبب إصابة في ذراعه اليمنى، وتعرض لقطع في الوتر، وكان عليه أن يجري عملية جراحية في وقت تصوير الفيلم، ولأن أغلب مشاهده تحت الماء لم يستطع الاستمرار فيه.









وأوضح قصي الخولي أنه تأخر في إجراء الجراحة، وهو ما استدعى أن يخضع أولًا لعلاج طبيعي قبل الخضوع للعملية.









"ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مليء بالذكريات، فيلم "ماكو" بطولة نيقولا معوض، وبسمة، وناهد السباعى ، ومحمد مهران.



