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سيارات

صديقة للبيئة.. مواصفات سيارة El-Born من سيات

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعمل دائما مجموعة فولكس فاجن على نشر تقنيات السيارات الكهربائية بين مختلف شركاتها كما أنه يبدو أن الدور جاء على سيات لتكون هي الاخرى صداقة خاصة مع البيئة.

وفي هذا السياق تأتي سيات el –born  الإختبارية على قاعدة عجلات meb الشهيرة ، التي تحمل أيضا عدد كبير من سيارات شركة فولكس فاجن .

وستأتي هذه السيارة بتصميم بسيط يحمل عناصر سيات الحديثة مع واجهة امامية جديدة لتناسب طبيعتها الكهربائية وتتميز الواجهة الخلفية بمصابيخ متصلة انسايبية .


اما من ناحية التصميم الداخلي أضافت الشركة أحدث الأنظمة الترفيهية والمساعدة بشاشة تعمل باللمس بقياس 10 بوصات  بالإضافة إلى لوحة عدادت رقمية وعجلة قيادة رياضية تتصل بأغلب انظمة الهواتف الذكية على رأسهم "أندرويد، IOS".

وبالنسبة على صعيد الأداء زودت el-Born بمحرك كهربائي مكون من حزمة بطاريات سعة 111 كيلوواط/ساعة، لتستطيع السيارة توليد قوة 168 حصان، مع مسافة سير تصل إلى 550 كم في شحنة البطارية الواحدة. ويتوقع أن تطرح النسخة الإنتاجية خلال العام.

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