مواصفات شيفروليه اوبترا 2020 بعد تعديل أسعارها .. صور

شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra تعتبر منافسا قويا في السوق المصري وتنتمي شيفروليه اوبترا لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي في مصر بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي 6 سرعات ليعطى قوة قدرها 110 حصان وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر جر أمامي يمكنها التسارع من 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.





استهلاك الوقود في اوبترا 2020

تستهلك شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra سبع لترات لكل 100 كم و تتسع حمولة الشنطة الخلفية إلى 405 لتر و تأتي بكثير من الكماليات مثل الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS» مع توزيع اليكتروني بنظم «EBD»، بالإضافة إلى أنها دعمت بجنوط إطارات 15 بوصة.





كماليات اوبترا 2020



2020 chevrolet optra متاحة بكماليات اضافية في الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأساسية والتى من أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS»، مع توزيع اليكترونى بطريقة «EBD» ليضمن افضل سرعة فرامل .





بالإضافة إلى الكماليات الإضافية ومنها «فتحة سقف كهربائية، وعدد 6 سماعات فى المقصورة الداخلية، وفرش جلد، وكاميرا خلفية، وشاشة بخاصية اللمس «touch»، وحساسات ركن خلفية».





أسعار شيفروليه أوبترا 2020 chevrolet optra



شيفروليه أوبترا 2020 chevrolet optra الفئة

الأولى

شيفروليه أوبترا 2020 chevrolet optra الفئة الثانية

شيفروليه أوبترا 2020 chevrolet optra الفئة الثالثة

شيفروليه أوبترا 2020 chevrolet optra الفئة الرابعة

زادت من 199.900 جنيه الي 202.400 جنيه.زادت من 205.700 جنيه الي 208.200 جنيه .زادت من 209.900 جنيه الي 212.400 جنيه .زادت من 215.500 جنيه إلي 218.000 جنيه.